Francescani: Il sogno di una casa, comune

Papa Onofrio III nel 1223 confermò la Regola di frate Francesco dando vita al più grande cambiamento della storia della Chiesa. In piazza si festeggia un sogno divenuto realtà nella semplicità. Spettacoli e laboratori, giochi e incontri. Oltre 100 ospiti da ogni parte del mondo. Obbedire e disobbedire in un universo complesso di rapporti che non conosce leggi certe. Pensare e meditare sulle regole francescane è utile nelle diversità sociale attraverso un sano atteggiamenti laico. La letizia di una casa comune perché ognuno si prenda cura dell'altro e del luogo in cui essere felici.