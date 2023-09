Montegiardino, in scena la XIII edizione di "Artisti in Casa"

A Montegiardino è tornato il Festival che anima le case del Borgo con la XIII edizione di Artisti in Casa. Case, balconi, salotti e cortili del Castello si sono animati e si sono trasformati in palcoscenico con tanti microspettacoli. Un percorso d'arte racchiuso in due giornate intense: iniziato ieri con 25 compagnie di artisti diversi in svariate discipline, impegnati nei tradizionali set di rappresentazioni. La giornata di oggi è stata interamente dedicata ai più piccoli con 12 eventi diversi. All'arena poetica dei giardini, gran finale di chiusura del Festival, evento particolare che esalta la peculiarità di uno dei Castelli più belli di San Marino.