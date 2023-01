Roma celebra i cent'anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini con tre progetti espositivi

Celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini anche a Roma

Tante le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini anche a Roma, dove fino a febbraio ci saranno tre progetti espositivi. “Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo” è il nome del progetto coordinato dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palaexpo di Roma e Maxxi. A Palazzo Barberini la mostra curata da Michele Di Monte esplora la pittura antica nell'opera di Pasolini, la sua ricerca ossessiva e travagliata attraverso il patrimonio visivo, così come la “potenza rivelatrice del corpo nudo”, il simbolismo della croce, la rappresentazione del lutto e dei suoi rituali, l'emarginazione e la povertà del ceto popolare.

Sei le sezioni, intitolate alle figure del corpo, per un percorso che si sviluppa come una sorta di montaggio visuale, tra dipinti, sculture, fotografie e libri, per circa 140 pezzi in totale.



Nel video l'intervista a Michele Di Monte, curatore della mostra "Il corpo veggente".